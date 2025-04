Przejechał się po gwiazdach za miliony. Mocne słowa po kompromitacji Falubazu

- Pojedyncze biegi były lepsze, ale kilka wygranych biegów indywidualnie to za mało. W Motorze nie ma słabych punktów, to się potwierdza po raz kolejny. Nie mamy czego szukać w starciu z taką drużyną. Dobrze, że weryfikacja przyszła tak szybko. Trzeba zacisnąć tyłek i brać się do roboty - dodał Protasiewicz.

Żużel. Motor Lublin to nie półka Falubazu

- Chciałoby się lepiej pojechać zawody, ale Motor to nie jest nasza półka. Nie czarujmy się. Odstajemy od nich. Dla mnie to motywacja do pracy. Zrobię, co w mojej mocy, by pomóc zawodnikom. Mam nadzieję, że to zadziała jak zimny prysznic i w perspektywie kolejnych spotkań będzie progres - skomentował Protasiewicz.