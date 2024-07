Przegrywają mecz za meczem. Kibice bezlitośni, wskazali winnych

Żużel. Cellfast Wilki Krosno przegrywają mecz za meczem. Kibice są wściekli

Przykład Wilków pokazuje, jak szybko w żużlu może zmienić się sytuacja. Po czterech kolejkach na Podkarpaciu cieszyli się z kompletu punktów , m.in. wygrali w Gdańsku i Rzeszowie, pokonali też u siebie Abramczyk Polonię Bydgoszcz. W piątym meczu sezonu poważnej kontuzji nabawił się Dimitri Berge i zaczęły się schody. Działaczy można jednak pochwalić za błyskawicznie sprowadzenie Kennetha Bjerre (Duńczyk dobrze sobie radzi). Co zatem stało się z tym zespołem, że w ostatnich sześciu spotkaniach doznał aż pięć porażek? W porównaniu z poprzednim sezonem loty obniżyli przede wszystkim: Norbert Krakowiak i Jonas Seiferta-Salk. Niższą średnią biegową ma również Patryk Wojdyło . Tak spadły średnie biegowe zawodników Wilków : Norbert Krakowiak - z 1,817 na 1,435 Jonas Seifert-Salk - z 1,986 na 1,667 Patryk Wojdyło - z 1,670 na 1,533

Żużel. Mocne komentarze kibiców z Krosna

Kibice Wilków po zeszłotygodniowej derbowej porażce z Texom Stalą Rzeszów nie wytrzymali. Krośnianie przegrali u siebie 40:50. - Weźcie się wreszcie do roboty, bo cierpliwość kibiców się kończy. - Problemem tej drużyny są polscy seniorzy. - Cieszycie się z bonusa? Serio? Faktycznie jest z czego. - Dobrze, że Wybrzeże cieniuje, bo byłoby blisko KLŻ - piszą kibice z Krosna w mediach społecznościowych klubu.



Kibicom do gustu przypadła jazda Kennetha Bjerre, który związał się z klubem "kontraktem motywacyjnym". Im więcej zdobędzie punktów, tym większa jest gaża Duńczyka. - Dać innym takie kontrakty. - Odstawić Wojdyłę i brać kogokolwiek. - Dramat! Takiego partactwa dawno nie widziałem. Drużyna powinna szanować swoich kibiców i wykazać chęć walki - dodają następni kibice.



Praktycznie przesądzony jest już spadek Energi Wybrzeża Gdańsk, natomiast trwa walka o fazę play-off pomiędzy drużynami z Krosna, Łodzi i Rzeszowa. Jedna z tych ekip zajmie siódme miejsce i zakończy zmagania w Metalkas 2. Ekstralidze już po rundzie zasadniczej. Terminarz nie za bardzo sprzyja Wilkom, ale do miejsca w szóstce powinna wystarczyć im jedna wygrana.



11. kolejka: #OrzechowaOsada PSŻ Poznań (wyjazd)

12. kolejka: INNPRO ROW Rybnik (dom)

13. kolejka: Arged Malesa Ostrów (wyjazd)

14. kolejka: H. Skrzydlewska Orzeł Łódź (dom)