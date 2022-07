Przegrali ze spadkowiczem, ale są pewni swego

Falubaz Zielona Góra to uznana żużlowa marka. Nie może więc dziwić, że po spadku z PGE Ekstraligi w sezonie 2021, włodarze postawili sobie za cel szybki powrót do najlepszej żużlowej ligi świata. Zbudowali bardzo konkurencyjny skład - zatrzymali uczestnika Grand Prix, Maxa Fricke’a, pozyskali sprawdzonego pierwszoligowca z aspiracjami ekstraligowymi, Rohana Tungate’a oraz Kryzsztofa Buczkowskiego i Piotra Protasiewicza - dwóch bardzo mocnych - jak na pierwszoligowe warunki - Polaków. W Zielonej Górze liczono na to, że przygoda Falubazu z 1. Ligą będzie podobna do toruńskiej. Apator spadł, zbudował dream-team, zdominował ligę i po roku powrócił do elity.