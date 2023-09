Przegrali walkę o kolejnego zawodnika? To będzie duży transfer

Miał ofertę z Ekstraligi. Ten sezon był dla niego szkołą życia Bardzo głośno mówi się o tym, że Gleb Czugunow i Frederik Jakobsen w następnym sezonie będą reprezentować Arged Malesę . Obaj również byli mocno łączeni z Orłem. Przegrana walka o tych zawodników może odbić się na drużynie z Łodzi. Rosjanin z Duńczykiem mają zadatki na liderów w I lidze , a tych liderów w kończącym się sezonie zabrakło. Najwyższą średnią w zespole miał Niels K. Iversen - 1,956. Był to jednak dopiero czternasty wynik w całej lidze.

Jakobsen na sezon 2024 ma ważny kontrakt z ekstraligowym ZOOLeszcz GKM-em, jednak wypadł z łask działaczy po bardzo słabych rozgrywkach w swoim wykonaniu . Do Grudziądza ściągnięto Jaimona Lidseya, który będzie miał zastąpić Duńczyka. A Jakobsenowi pozostaje już tylko jazda w 1. Lidze Żużlowej, gdzie kiedyś przez kilka sezonów z powodzeniem ścigał się dla Startu Gniezno. Po dwóch latach spędzonych w Ekstralidze stać go na dwucyfrowe zdobycze punktowe .

Orzeł nie poddaje się i kontynuuje rozmowy z zawodnikami. Ostatnio w środowisku padają kolejne nazwiska, które miałyby wzmocnić łodzian. To Oliver Berntzon oraz Nicolai Klindt (jest bliski przedłużenia umowy ze Zdunek Wybrzeżem). Duże szanse na nowy kontrakt ma Niels K. Iversen.



Jeśli wszystkie dotychczasowe spekulacje się sprawdzą, to tłoczno zrobi się w formacji seniorskiej Arged Malesy. Zostaje Tobiasz Musielak, który będzie liderem obok Czugunowa i Jakobsena. Do tego dochodzi zawodnik U24. Ostatnie miejsce zajmie ktoś z dwójki Berntzon - Matias Nielsen. Z dwóch źródeł usłyszeliśmy, że bliżej tej roli jest drugi z Duńczyków.