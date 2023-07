Przegrali mecz o życie. Co dalej?

Milik: Nie składamy broni

Przed krośnianami domowe mecze z Platinum Motorem i Fogo Unią, a także wyjazd do Torunia. - Powiem tak - mamy jeszcze dużo meczów i na pewno nie składamy broni. Chcemy walczyć dalej i powalczyć nawet z tymi najlepszymi. Teraz przyjeżdża do nas drużyna z Lublina. Lekko nie będzie, ale GKM Grudziądz wygrał u siebie z nimi i to z dużą przewagą. Musimy dopasować się do toru i powalczyć - powiedział żużlowiec.