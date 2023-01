Chodzi o to, czego Bartosz Zmarzlik nie powiedział

Zmarzlik już od jakiegoś czasu robi jednak wszystko, by nie identyfikowano go tylko z jednym klubem. Kiedy jeszcze startował w Stali, to na jego grafice stanowiącej tło na socialach próżno było szukać nazwy klubu. Było miasto Gorzów, a Stali, w której zarabiał miliony, nie było. Nie pojawiła się nawet w tej grafice, która była dołączona do informacji o rozstaniu z klubem.