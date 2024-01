Przegrał tylko z królową. Wygrana jeszcze przyjdzie [FELIETON]

Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego i telewizji Polsat na Najpopularniejszego Sportowca 2023 roku. Wygrała Iga Świątek i chyba można powiedzieć, że rozstrzygnięcia odbyły się zgodnie z oczekiwaniami. Mówiliśmy i pisaliśmy, że najlepszy na świecie żużlowiec ma wszystko, żeby wygrać. Bo przecież na zwycięstwo w pełni zasłużył wygrywając w ostatnim sezonie niemalże wszystko, co się dało. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Zmarzlik ma czas, aby dokonać czegoś niesamowitego

A już na sam koniec jestem przekonany, że całkiem niedługo przyjdzie taki moment, w którym Zmarzlik znów wygra plebiscyt i to bez względu na wielkość i sukcesy innych sportowców. Pobicie rekordu sześciu tytułów mistrza świata Tony'ego Rickardssona to byłoby coś. To coś, co sprawiłoby, że Polak stanie się największym w historii tej dyscypliny. Czegoś takiego trudno nie docenić. Bartosz wszystko ma w swoich rękach. Co prawda do tego jeszcze daleka droga, ale jestem dziwnie spokojny, że ten legendarny rekord padnie łupem właśnie jego.