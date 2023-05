Przegrał bitwę, ale przed nim wojna. Pechowa Warszawa [FELIETON]

Ten facet ma patent na Warszawę

W sobotę na Stadionie Narodowym najlepszy był Fredrik Lindgren. Szwed ewidentnie ma jakiś patent na Warszawę, bo co roku jest szybki i liczy się w walce o zwycięstwo. Obiektywnie rzecz mówiąc przez pryzmat całych zawodów był najlepszym zawodnikiem. Do tego kapitalnie rozegrał półfinał i finał. W decydującym biegu dnia pokazał, jak wygrywać wielkie wyścigi.

Lindgren doskonale przewidział, co się może wydarzyć na torze. Najpierw koncentracja na starcie i zablokowanie Bartosza Zmarzlika. Polak musiał przebijać się do przodu z końca stawki, a kiedy to już zrobił i był o włos od wyprzedzenia Fredrika, to ten znów zachował się bardzo inteligentnie, wyniósł się pod bandę i zablokował decydującą szarże Polaka. W ten oto sposób zdobył Warszawę. Wiem, że niektórzy kręcą nosem i są niezadowoleni, ale wielkie brawa dla tego zawodnika. W Grand Prix tak się jeździ.

Oni nie opuścili Warszawy w dobrych nastrojach

Zaczynając od tego pierwszego mam wrażenie, że w sobotni wieczór to nie sprzęt był jego największym problemem. Patryk kilka razy albo źle obierał ścieżki na torze, albo popełniał błędy jeździeckie. Tak wyglądało to z boku. Jeśli żużlowiec ma takie same odczucia, to w gruncie rzeczy byłaby to dobra informacja. Wiemy bowiem, jak bardzo problemy z silnikami dawały mu ostatnio w kość.