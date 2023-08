Przed nimi trudny wybór. Tu jeszcze wszystko może się zdarzyć

Po pierwszych ćwierćfinałach PGE Ekstraligi praktycznie znamy już trzech z czterech półfinalistów rozgrywek . Tylko kataklizm może sprawić, że zwycięzcy niedzielnych spotkań (Betard Sparta Wrocław, Platinum Motor Lublin oraz Tauron Włókniarz Częstochowa) nie awansują do najlepszej czwórki, ponieważ każda z tych drużyn triumfowała na wyjeździe. O przedłużeniu sezonu marzą też oczywiście przegrani, czyli ebut.pl Stal, For Nature Solutions Apator oraz Fogo Unia, którzy powalczą o miano lucky losera.

Obecnie ciężko stwierdzić kto dokładnie jest w najlepszym położeniu, bo wszystkie ekipy czekają naprawdę ciężkie wyjazdy. Gorzowianie udadzą się chociażby do Częstochowy bez Andersa Thomsena i z poobijanym Szymonem Woźniakiem. Historia pokazywała już wielokrotnie, że obecni wicemistrzowie kraju wprost kochają rywalizować pod Jasną Górą, ale teraz stoją przed jednym z największych wyzwań ostatnich lat . Na pewno w okolicach kompletu musiałby się zakręcić Martin Vaculik, a Stanisław Chomski idealnie taktycznie poprowadzić pojedynek.

Także o godzinie 19:15 odbędą się mecze w Lublinie oraz we Wrocławiu. Na obiekt przy Alejach Zygmuntowskich przyjedzie będący wciąż w kryzysie For Nature Solutions Apator. Torunianie tydzień temu w niedzielę byli dziurawi jak szwajcarski ser i dlatego na Motoarenie nie zdołali postawić się Platinum Motorowi. Z bólem ręki walczy dodatkowo Paweł Przedpełski, co na pewno nie jest dobrym prognostykiem przed rewanżem.