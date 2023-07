Przed nimi mecz o życie. Taki jest stan zdrowia zawodników

Przyjechaliśmy do Torunia po bonus, ale przyjechaliśmy też bez dwóch podstawowych zawodników. Ich przede wszystkim nam zabrakło i niestety nie udało nam się wygrać dwumeczu. Sport nas zweryfikował. Gdyby Grzesiek i Chris byli w stanie nam pomóc, to być może byłoby inaczej. Teraz możemy sobie gdybać. Nie pojechaliśmy tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Można było z tego meczu wyciągnąć więcej, ale gospodarze jechali doskonale. Gratuluję im wygranej, bo potrzebowali punktów tak samo, jak my

~ powiedział trener Unii Piotr Baron