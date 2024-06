Przecierali oczy ze zdziwienia. Debiutant ośmieszył Zmarzlika. Mistrz ma poważny kłopot

Bartosz Zmarzlik przyzwyczaił już wszystkich kibiców do kosmicznego poziomu. Taki też prezentuje w cyklu Grand Prix i meczach wyjazdowych PGE Ekstraligi. Ogromne kłopoty przeżywa natomiast w spotkaniach domowych. To tu notuje kolejne wpadki i daje się objeżdżać rywalom.

Tak tłumaczył hitowy transfer

Gdy kibice pytali Zmarzlika, dlaczego odchodzi z Gorzowa, to odpowiadał, że szukać nowych wyzwań . Z jednej strony można go zrozumieć, że nie chciał się zasiedzieć w jednym miejscu. Na torze w Lublinie męczy się jednak sromotnie. Wyniki w wyjazdowych spotkaniach są dużo lepsze od tych na lubelskim owalu.

To spory problem w Lublinie. Zawodnicy tego nie ukrywają

Wychowanek Stali Gorzów ma prawo szukać wytłumaczenia w tym, że zawodnicy Motoru zbyt wiele nie trenują na domowym torze. Przyznają to zresztą wprost i trochę nad tym ubolewają. Mimo wszystko żadna drużyna od ponad roku nie jest w stanie znaleźć żadnego sposobu na gospodarzy. Dla wielu sukcesem jest wywalczenie na tym trudnym terenie choćby 40 punktów.

Miejscowi działacze tłumaczyli się często wodami gruntowymi i płynącą rzeką blisko obiektu. Pogoda na wschodzie Polski również nie zawsze rozpieszcza. Niejednokrotnie mieli oni problem z przygotowaniem nawierzchni, a tor w Lublinie był tematem wielu rozmów. Niektórzy kibice porównywali nawet problem do ubiegłorocznego Cellfast Wilków Krosno i że należało wyciągać podobne konsekwencje.

Debiutant ośmieszył Zmarzlika

Problem Zmarzlika najlepiej obrazuje pierwsze zero, które zdobył w tym roku w rozgrywkach ekstraligowych. Pierwsza "śliwka" wpadła właśnie w domowym spotkaniu z teoretycznie jednym z najsłabszych rywali. Mowa bowiem o grudziądzkim ZOOleszcz GKM-ie i parze Jepsen Jensen-Fricke. To właśnie debiutujący w tym roku w najlepszej lidze świata Duńczyk założył tuż po starcie Zmarzlika i odstawił go na kilkadziesiąt metrów.