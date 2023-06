Przebudzenie Polaków. Jest szansa, że nie wypadną z Grand Prix

Trzeba przyznać, że Grand Prix Czech w ostatnich pięciu latach dostarczało polskim kibicom prawdziwą huśtawkę nastrojów, a żużlowcom naprawdę różne zdobycze punktowe. W latach 2018-2022 na praskiej Markecie rozegrano aż siedem turniejów (w 2020 i 2021 roku zorganizowano po dwa z powodu pandemii). Ten obiekt jest szczęśliwy głównie dla Bartosza Zmarzlika i Macieja Janowskiego, lecz Dudek również miał w Pradze udane występy . W 2023 roku zawodnicy będą walczyć o tytuł indywidualnego mistrza na żużlu w dziesięciu rundach. Zostało osiem, więc trzeba zdobywać punkty. Zmarzlik potrzebuje ich jak tlenu, by zdobyć czwarty tytuł w karierze, a Janowski i Dudek do utrzymania na kolejny rok . Przed każdym sezonem jest to dla nich plan minimum, choć obaj pewnie marzą o tym, że po dwóch słabszych rundach zdołają jeszcze wrócić do rywalizacji o ambitniejsze cele, czyli o medale. Janowski to przecież brązowy medalista Grand Prix 2022, a Dudek w 2017 roku był wicemistrzem świata .

Przebudzenie Janowskiego i Dudka

Trzeba przyznać, że wracają do lepszej dyspozycji. Potwierdziły to ich ostatnie występy w PGE Ekstralidze. Maciej Janowski miał okazję do jazdy na domowym torze we Wrocławiu, gdzie zawsze jest mocnym punktem Betard Sparty, jednak komplet punktów musi robić wrażenie. Nawet gdy rywalem jest tylko beniaminek - Cellfast Wilki Krosno. Janowskiemu gorzej w tym sezonie wiedzie się na wyjazdach. A praska Marketa to dla niego oczywiście obcy teren.



W końcu wraca Dudek. Powoli, ale wraca. W Częstochowie momentami miał świetnie dopasowany motocykl, choć na dystansie stracił kilka pozycji. Mecz z Tauron Włókniarzem był jego najlepszym w obecnym sezonie, co potwierdziła pierwsza tegoroczna dwucyfrówka - 10 punktów (nie liczyliśmy wyników na Motoarenie z ebut.pl Stalą - 9+1 i ZOOLeszcz GKM-em - 9+2).