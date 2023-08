Andrzej Lebiediew wjechał do PGE Ekstraligi z Cellfast Wilkami Krosno i choć jego drużyna wraca tam, skąd przyszła, czyli do 1. Ligi, to Łotysz w elicie zostaje. Ze średnią 8,5 na mecz stał się łakomym kąskiem dla trzech klubów. Lebiediew, to taka solidna druga linia, a cena za jego usługi też nie jest specjalnie wygórowana.