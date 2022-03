Prywatna firma zakoduje Grand Prix. Senator zapowiada interwencję

Wiele na to wskazuje, że w tym roku polscy kibice w telewizji obejrzą tylko rundy Grand Prix odbywające się w naszym kraju. Reszta turniejów wyląduje w Internecie, czym oburzony jest Władysław Komarnicki. – To przechodzi ludzkie pojęcie. To co zaproponowano to jest dla mnie jakiś skandal – powiedział senator RP Tygodnikowi Żużlowemu.

Zdjęcie Fredrik Lindgren triumfuje w GP Gorzowa 2020 / Jarosław Pabijan / Newspix