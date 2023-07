Proponują wielką kasę, a swoim nie płacą? Co dalej z klubem?

Enea Falubaz Zielona Góra to absolutny fenomen sportowy jeśli chodzi o pierwszoligowe rozgrywki. Zielonogórzanie zwyciężyli wszystkie trzynaście spotkań, w których brali udział. Eksperci są zgodni - Falubaz jest wielkim faworytem do zwycięstwa w 1. Lidze Żużlowej, co przełoży się na awans do PGE Ekstraligi. Problemem mogą być jednak finanse, bo z Zielonej Góry dochodzą niepokojące wieści.