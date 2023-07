Próbował oszukać. Jeszcze nabawił się kontuzji

Do wypadku młodego Holdera doszło w piętnastym wyścigu dnia. Lider reprezentacji Australii (do momentu upadku miał najwięcej punktów) walczył na pierwszym łuku o drugą pozycję z Rasmusem Jensenem. Żaden z zawodników nie chciał odpuścić, walka była ostra. Skończyło się na groźnym i niekontrolowanym upadku stałego uczestnika cyklu Grand Prix . Momentalnie do brata przybiegł Chris Holder, aby sprawdzić, czy nie stało się mu nic poważnego. Niestety, młodszy z braci nie wyszedł z tej sytuacji bez szwanku. Więcej na wrocławskim torze go nie zobaczyliśmy i Australia zakończyła turniej na czwartej pozycji. Przy bardzo zaciętych zawodach brak Holdera w dwóch wyścigach miał gigantyczne znaczenie dla losów rywalizacji. Żużlowca może czekać jeszcze dłuższa przerwa. We wtorek w Lublinie przejdzie operację kontuzjowanej ręki .

Hansen: Próbował poszukać drugiej szansy

Sędzia Aleksander Latosinski nie dopatrzył się winnego, dlatego powtórzył bieg w czteroosobowym składzie (Jacka zastąpił rezerwowy Chris). Tego samego zdania w studiu Eurosportu był Piotr Protasiewicz. Inaczej natomiast widział to Patrick Hansen. Duńczyk podkreślił, że Holder wcześniej spojrzał, że jest miejsce, aby puścić motocykl przed siebie.



- Puścił nogę z haka, więc to było specjalne. To on sam puścił, taka jest moja uwaga. Ewidentnie mógł się utrzymać na motocyklu. Moim zdaniem powinien być wykluczony. Próbował poszukać drugiej szansy - powiedział żużlowiec ROW-u Rybnik.



Za zdrowie Holdera kciuki trzymają polscy kibice, a zwłaszcza fani Plantinum Motoru. Australijczyk jest bardzo ważnym ogniwem wicelidera PGE Ekstraligi. Faza play-off za pasem, ćwierćfinały już 13 i 20 sierpnia. Brak Holdera byłby odczuwalny. Klub z Lublina zadbał o to, aby trzeci zawodnik klasyfikacji Grand Prix miał zapewnioną jak najlepszą opiekę medyczną. Jutrzejszy zabieg przeprowadzi dr. n. med. Paweł Polak, czyli specjalista, który dwa miesiące temu operował kręgosłup Dominika Kubery.