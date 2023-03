Problemy złotego dziecka Stali. Co na to trener?

Wzrost może stanąć na przeszkodzie

- Oskar Paluch jest nadal dzieckiem . To normalnie, że rośnie. Każdy przecież rośnie. Gorzej, gdyby nie rósł. Taka specyfika organizmu człowieka. On ma 176 centymetrów, a to nie jest bardzo wysoki wzrost nawet jak na żużlowca. Ja mam 173 centymetry i też jeździłem na żużlu - mówi trener Stali Gorzów, Stanisław Chomski.

Problemy miewali też inni

- Nie wiem w tym momencie, czy Oskar Paluch będzie musiał zmienić sylwetkę. Każdy żużlowiec, który rośnie musi się dostosować do nowej sytuacji. To normalne i dotyczy każdego sportowca w każdym sporcie. Nie ma znaczenia, czy ktoś ma 130 cm i urośnie do 140 cm, czy ma 170 cm i urośnie do 180 cm, sytuacja jest taka sama. Było wielu młodzieżowców, którzy błyszczeli, a później nie dostosowali się do nowych warunków i skończyli karierę. To częste przypadki, a co będzie z Oskarem to zobaczymy - podsumował Stanisław Chomski.