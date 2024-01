Problemy polskiego klubu. Siedzą jak na szpilkach

Texom Stal Rzeszów pewnie przypieczętowała awans do drugiej klasy rozgrywkowej. Następnie ściągnęli 3-krotnego mistrza świata, Nickiego Pedersena. Wszystko po to, aby spokojnie się utrzymać, a niedługo zaatakować Ekstraligę.

Legenda wróciła do Rzeszowa

Jednocześnie kibice nie mają się o co martwić. Budżet Texom Stali ma wynosić niecałe 10 milionów złotych. Problem może się pojawić wtedy, kiedy będą potrzebne o wiele większe środki. Z tym trzeba się liczyć, jeśli chodzi o walkę o awans do najlepszej ligi świata.

- Na razie mierzymy siły na zamiary i patrzymy na to wszystko twardo stąpając po ziemi. Zobaczymy jak się sytuacja gospodarcza w Polsce będzie rozwijać, bo na razie wszyscy widzą ile jest zmian. Musimy też pamiętać, że tuż za naszą granicą cały czas trwa wojna, a to jest naprawdę bardzo blisko nas. Dlatego też tutaj firmy reagują różnie. Uspokajam jednak. My mamy dobry i stabilny budżet, ale w kontekście Ekstraligi to już naprawdę potrzeba potężnego budżetu. Oczywiście marzeniem byłaby Ekstraliga, ale to są dalekosiężne plany - wyjaśnia.