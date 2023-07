Problemy Polaka. Zamierzał jechać na nieprzepisowym sprzęcie

Nie mogę po prostu uwierzyć w to, że w 2023 używasz nielegalnego sprzętu, zostajesz na tym przyłapany, a potem zachowujesz się tak jakby nic się nie stało. Z kolei gdybyś wziął więcej witamin przez zastrzyk, to z miejsca jesteś zawieszany. Jak to działa?

~ zastanawia się na Twitterze poirytowany Nicolai Klindt