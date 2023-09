Prezydent wbił szpilkę mistrzowi Polski. "Ligę wygrał Skarb Państwa"

Jako że w dwumeczu Platinum Motor dosłownie zdemolował przeciwnika (łącznie było +32 dla lublinian), w internecie pojawiło się sporo krytycznych głosów pod adresem tego klubu. Główny zarzut był cały czas ten sam: zespół finansowany z publicznych pieniędzy nie powinien brać udziału w ligowych rozgrywkach. - Ligę wygrał Skarb Państwa - napisał w mediach społecznościowych prezydent Leszna, Łukasz Borowiak. Nawiązał on do tego, że gdyby nie publiczna kasa, prawdopodobnie w Lublinie o takiej drużynie mogliby zapomnieć.

Mają hegemona, ale czy na pewno inni byli bez szans?

Faktycznie, pod względem finansowym w Lublinie od jakiegoś czasu jest istne eldorado. Popatrzmy jednak na to, kogo klub kupił w przerwie zimowej. Nie liczymy oczywiście Bartosza Zmarzlika, bo o nim marzy każdy polski zespół. To wzmocnienie, którego nawet nie ma sensu dokładniej opisywać. Ale poza tym? Fredrik Lindgren i Jack Holder, czyli dwójka obcokrajowców, którzy permanentnie wcześniej w polskiej lidze zawodzili. Jarosław Hampel został w klubie, bo tak naprawdę nikt inny go nie chciał. Do tego Motor ściągnął 16-letniego Bartosza Bańbora, o którym nikt niczego nie wiedział.