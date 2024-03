Prezydent obiecuje miliony i modernizację. "Nie jest to koniunkturalizm i obłuda"

Nasz rozmówca podkreśla, że Łukasz Borowiak swoimi wcześniejszymi działaniami zasługuje na zaufanie. Pełni rolę prezydenta od 2014 roku, a teraz chce zostać na stanowisku na kolejną kadencję. Wielu polityków przed wyborami obiecuje mieszkańcom różne rzeczy, natomiast Rufin Sokołowski zwraca uwagę na jedną ważną rzecz. - Trzeba prezydentowi Borowiakowi oddać to, że jest pierwszym prezydentem tak szczerze oddanym leszczyńskiemu żużlowi - mówi nam były działacz Unii.



- Nie jest to koniunkturalizm i obłuda, jak u poprzedniego prezydenta. Prezydent Borowiak na pewno dotrzyma słowa. Tym bardziej że modernizacja ma też dotyczyć kompleksu piłkarsko-lekkoatletycznego, ma powstać Leszczyńskie Centrum Sportu. Co to jednak zmieni dla żużla? W Lesznie brakuje krytych trybun, ale z drugiej strony jak pada deszcz, to zawody i tak się nie odbywają z powodu zalanego toru - dodaje Sokołowski.

Mocne słowa o Canal+! Rufin Sokołowski nie gryzie się w język

Sokołowski ma świadomość, że inwestycje na leszczyńskim stadionie muszą zostać wykonane, ale nie potrafi zrozumieć, dlaczego kluby i miasta są do tego zmuszane. - Jak najbardziej wierzę prezydentowi. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że telewizja przeznacza na żużel w Lesznie około sześciu milionów, które trafiają do prywatnej spółki akcyjnej, a miasto dla telewizji musi wykonać modernizację oświetlenia, która będzie kosztować 3,5 miliona złotych z kasy miasta - analizuje prezes Unii z lat 1994-2004.

Nie skorzystają na nieszczęściu Unii. Tak reagują na problemy wielkiego rywala



Były żużlowy działacz jest przeciwnikiem wydawania tak wielkich pieniędzy na infrastrukturę. - Uważam, że nie należy nic zmieniać, bo te pieniądze się nie zwrócą. Miasto zapłaci miliony, a zyski będzie ponosił ktoś inny. Mamy całkowity dyktat telewizji, to są ich wymagania. Telewizja przeznacza na żużel sześć milionów, a wymusza działania za 3,5 miliona. Dla telewizji trzeba też opłacać komisarzy toru i jeszcze inne osoby funkcyjne. Jakby pan to policzył, to wydatki też wyniosłyby z sześć milionów - podkreśla na zakończenie Sokołowski.



Fogo Unia Leszno, osiemnastokrotny Drużynowy Mistrz Polski, przed sezonem 2024 jest typowana do miejsc 6-8 w PGE Ekstralidze. Pierwszy mecz drużyny dowodzonej przez nowego trenera Rafała Okoniewskiego jest zaplanowany na 12 kwietnia. Tego dnia do Leszna przyjdzie Tauron Włókniarz Częstochowa.

