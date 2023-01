Prezydent nie wytrzymał. Chodzi o 8-9 milionów złotych

Łukasz Borowiak pojawił się w Magazynie Sportowym w Radiu Elka w towarzystwie Sławomira Kryjoma, dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Panowie ze szczegółami wytłumaczyli, na czym polega problem ze sztucznym oświetleniem. - Dziś wymogiem Ekstraligi czy też Polskiego Związku Motorowego, jest to, że oświetlenie musi mieć 1800 luxów . Oświetlenie na naszym stadionie było zaprojektowane na 1400 luxów, a po latach eksploatacji natężenie spadło do około 1100 luxów. Pojawiły się głosy na ostatniej inspekcji Ekstraligi, że coś z tym oświetleniem musimy zrobić - rozpoczął Kryjom, cytowany przez portal elka.pl.

Ta inwestycja może Miasto Leszno słono kosztować

- Sprawa jest o tyle skomplikowana, że technologicznie, aby uzyskać na stadionie im. Alfreda Smoczyka 1800 luxów, to musimy mieć dużo więcej źródeł światła, czyli tzw. naświetlaczy, czego istniejące słupy nie udźwigną. Oznacza to konieczność budowy nowego oświetlenia od podstaw. Mogą być to koszty minimum około 8-9 milionów złotych. Będziemy rozmawiać z klubem jak ten problem rozwiązać i ile otrzyma on czasu, aby tym problemem się zająć. Oczywiście start Unii Leszno w przyszłym sezonie jest niezagrożony - dodał.