Na samym początku Prezydent Karol Nawrocki powitał wszystkich gości w Pałacu Prezydenckim. Byli to: Bartosz Zmarzlik z rodziną, prezes Motoru Lublin Jakub Kępa oraz adepci żużlowi z Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska i Torunia.

Bartosz Zmarzlik jest wielkim ambasadorem państwa. Co za słowa Prezydenta Karola Nawrockiego

- Drogi mistrzu, droga młodzieży. To ogromny zaszczyt dla Pałacu Prezydenckiego, że jest z nami sześciokrotny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik. Przed nami jeszcze co najmniej 10 lat kariery, jak wcześniej sobie rozmawialiśmy. W czasie 100 lat mamy tylko i aż jednego mistrza, który zdobył 6 razy tytuł mistrza świata. To dla nas wyjątkowa chwila, że możemy uścisnąć dłoń pana Bartosza. Jest wielkim ambasadorem Polski na całym świecie - mówił prezydent Karol Nawrocki.

- Sukces pana Bartosza to sukces całej rodziny. To udowadnia, jak wielkim walorem w społeczeństwie jest rodzina. Dziękuję, że tak pięknie pokazujecie całemu światu, co jest dla nas Polaków ważne. Wręczę Panu Bartoszowi biało-czerwoną flagę, mam nadzieję, że będzie miał ją na plecach przy siódmym tytule - powiedział. Prezydent zwrócił się także do adeptów, by brali przykład z Bartosza Zmarzlika, oddając szacunek 6-krotnemu mistrzowi świata.

Przypomnijmy, że w 2019 roku Zmarzlik został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez ówczesnego Prezydenta Andrzeja Dudę.

Bartosz Zmarzlik się odwdzięczył. Podarował prezydentowi mistrzowski kevlar

- To dla mnie wyjątkowy dzień, że zostałem zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Chciałbym podziękować panu Prezydentowi za zaproszenie. Dla mnie i dla mojej rodziny jest to wyjątkowa chwila. Jak byłem takim małym chłopakiem jak wy, to nie myślałem, że będę w takim miejscu, więc warto wierzyć w siebie - mówił wzruszony Zmarzlik.

Mistrz świata był jednak przyszykowany i odwdzięczył się prezydentowi, wręczając mu własny kevlar, w którym zdobył upragniony szósty tytuł mistrza świata.

Wielka kariera Bartosza Zmarzlika. Prezydent to docenił

Bartosz Zmarzlik jest jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w historii Polski. W tym roku sięgnął po szósty mistrzowski tytuł w wieku 30 lat. To niebywałe osiągnięcie. Polak jak na żużlowca jest jeszcze wciąż młody i najlepsze lata ma przed sobą. Jeśli dołoży jeszcze jedno złoto, to zostanie liderem wszech czasów.

Wychowanek Gezet Stali Gorzów był także najlepszym zawodnikiem w PGE Ekstralidze, osiągając niebotyczną średnią punktową na poziomie 2,643.

Prezydent RP Karol Nawrocki Alexi J. Rosenfeld/Getty AFP/East News East News

Bartosz Zmarzlik w efektownej skórze. Tomasz Przybylski/Bartosz Zmarzlik Team materiały prasowe

Bartosz Zmarzlik z prezesem Jakubem Kępą. Żarty po ogłoszeniu kontraktu na 2026. Przemysław Gębka/Motor Lublin materiały prasowe