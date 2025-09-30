Prezydent Nawrocki wręczył wyjątkowy prezent Zmarzlikowi. Mówił o siódmym tytule
Jest czas pracy i czas zbierania jej owoców. Kilka tygodni temu Bartosz Zmarzlik wywalczył swoje szóste złoto, czym zrównał się z najlepszymi w historii. Sukces ten nie przeszedł bez echa. Sześciokrotny mistrz świata otrzymał w Pałacu Prezydenckim prezent od Prezydenta Karola Nawrockiego. Żużlowiec Orlen Oil Motoru Lublin odwdzięczył się tym samym - Bartosz Zmarzlik jest wielkim ambasadorem Polski na całym świecie - mówił Prezydent RP.
Na samym początku Prezydent Karol Nawrocki powitał wszystkich gości w Pałacu Prezydenckim. Byli to: Bartosz Zmarzlik z rodziną, prezes Motoru Lublin Jakub Kępa oraz adepci żużlowi z Gorzowa Wielkopolskiego, Gdańska i Torunia.
Bartosz Zmarzlik jest wielkim ambasadorem państwa. Co za słowa Prezydenta Karola Nawrockiego
- Drogi mistrzu, droga młodzieży. To ogromny zaszczyt dla Pałacu Prezydenckiego, że jest z nami sześciokrotny mistrz świata, Bartosz Zmarzlik. Przed nami jeszcze co najmniej 10 lat kariery, jak wcześniej sobie rozmawialiśmy. W czasie 100 lat mamy tylko i aż jednego mistrza, który zdobył 6 razy tytuł mistrza świata. To dla nas wyjątkowa chwila, że możemy uścisnąć dłoń pana Bartosza. Jest wielkim ambasadorem Polski na całym świecie - mówił prezydent Karol Nawrocki.
- Sukces pana Bartosza to sukces całej rodziny. To udowadnia, jak wielkim walorem w społeczeństwie jest rodzina. Dziękuję, że tak pięknie pokazujecie całemu światu, co jest dla nas Polaków ważne. Wręczę Panu Bartoszowi biało-czerwoną flagę, mam nadzieję, że będzie miał ją na plecach przy siódmym tytule - powiedział. Prezydent zwrócił się także do adeptów, by brali przykład z Bartosza Zmarzlika, oddając szacunek 6-krotnemu mistrzowi świata.
Przypomnijmy, że w 2019 roku Zmarzlik został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez ówczesnego Prezydenta Andrzeja Dudę.
Bartosz Zmarzlik się odwdzięczył. Podarował prezydentowi mistrzowski kevlar
- To dla mnie wyjątkowy dzień, że zostałem zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Chciałbym podziękować panu Prezydentowi za zaproszenie. Dla mnie i dla mojej rodziny jest to wyjątkowa chwila. Jak byłem takim małym chłopakiem jak wy, to nie myślałem, że będę w takim miejscu, więc warto wierzyć w siebie - mówił wzruszony Zmarzlik.
Mistrz świata był jednak przyszykowany i odwdzięczył się prezydentowi, wręczając mu własny kevlar, w którym zdobył upragniony szósty tytuł mistrza świata.
Wielka kariera Bartosza Zmarzlika. Prezydent to docenił
Bartosz Zmarzlik jest jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w historii Polski. W tym roku sięgnął po szósty mistrzowski tytuł w wieku 30 lat. To niebywałe osiągnięcie. Polak jak na żużlowca jest jeszcze wciąż młody i najlepsze lata ma przed sobą. Jeśli dołoży jeszcze jedno złoto, to zostanie liderem wszech czasów.
Wychowanek Gezet Stali Gorzów był także najlepszym zawodnikiem w PGE Ekstralidze, osiągając niebotyczną średnią punktową na poziomie 2,643.