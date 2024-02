Prezydent myśli, że to jego prywatne miasto! Wyborcy go rozliczą? [FELIETON]

Czterokrotny mistrz świata został po raz drugi ojcem. Na razie na swoim koncie ma więcej tytułów mistrzowskich niż potomków, ale kto wie co przyniesie przyszłość. Drugi syn w rodzinie to wielka radość. Gratuluję dzielnej mamie i dumnemu ojcu. To lepsze wieści niż plotki o rzekomym zerwaniu lub skróceniu kontraktu w Lublinie.

Prezydent traktuje miasto jak swoją własność

Cóż się zmieniło? Wystarczyło, że Prezes Zastalu miał odmienne zdanie już nawet nie pamiętam czy do działań miasta, czy stricte polityczne inne spojrzenie niż urzędujący prezydent. I sielanka się skończyła. Od kilku lat koszykarze walczą bez wsparcia miasta, a prezydenta nie ma co szukać na trybunach. Trochę to dziwne, a zarazem żałosne, bo basket w Zielonej Górze przeszedł długą drogę, aby trafić na szczyty. I dzisiaj mamy patowa sytuację wykorzystywaną często tylko do wewnętrznych rozgrywek. Przykre to bardzo, jak niektórzy mylą swoje funkcje. Myślą, że są właścicielem miasta, a nie tylko wybranym przez ludzi do jego uczciwego i merytorycznego zarządzania. Z mojej wiedzy sytuacja jest podobna w wielu miastach ale czy aż do takiego stopnia? Przed nami czas kampanii i festiwal obiecanek. Będzie wesoło.