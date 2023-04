Prezesi w aucie. Żarty z rywala. „Żeby tylko kasa wytrzymała”

Były prezes Stali przypomniał obecnemu o obietnicy

- Jak ty to policzyłeś - żartował Zmora, wyraźnie dając do zrozumienia, że nie bardzo wierzy w powodzenie tej misji. - Każda drużyna stawia sobie wysoko poprzeczkę - bronił się Sadowski, podpierając się matematyką i próbując przekonać rozmówcę, że ma świetnych zawodników, którzy są dobrze przygotowania fizycznie i sprzętowo, a na dokładkę są drużyną.

Zmora zapytał też o, to kiedy Sadowski zaprasza na pierwszy mecz w Gorzowie. Kiedy usłyszał, że 14 kwietnia, a rywalem będzie ZOOleszcz GKM Grudziądz, to z uśmiechem na ustach powiedział: - Będzie spacerek. Kelnerzy z Grudziądza przyjadą. Żeby tylko kasa wytrzymała - dowcipkował Zmora, który ewidentnie dobrze czuł się roli prowadzącego i recenzenta.

Były prezes Stali ma inne typy na sezon 2023

- To jeszcze musisz przysiąc, krzyżując palce, że będzie ten play-off - stwierdził Zmora na koniec rozmowy, na co Sadowski powiedział, że on może przysiąc, ale szybko się zaasekurował, dodając: - Ciężar jest na barkach zawodników. My jako zarząd zrobiliśmy wszystko.