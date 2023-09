Prezesi są ślepi! Hit transferowy przechodzi im obok nosa

Wydawać by się mogło, że po najskuteczniejszego zawodnika 2. Ligi Żużlowej ustawi się kolejka chętnych klubów z 1. Ligi Żużlowej. Nic bardziej mylnego. Adrian Cyfer zakończył sezon ze średnią biegową 2,327, co aktualnie plasuje go na czele najskuteczniejszych zawodników ligi.