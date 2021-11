Prezesi mogą odetchnąć z ulgą. To rewolucja!

W poniedziałkowy poranek rozpoczęło się długo wyczekiwane przez kibiców listopadowe okienko transferowe. Zanim zawodnicy zaczną podpisywać kontrakty, na stronie Polskiego Związku Motorowego pojawiły się regulaminy wszystkich polskich lig na sezon 2022. Najwięcej zmian doświadczymy na najniższym szczeblu rozgrywkowym.

Zagraniczni juniorzy wracają do polskiej ligi

Najważniejszą informacją jest niewątpliwie powrót zagranicznych juniorów. Od przyszłorocznych zmagań na pozycjach 6,7 i 14,15 będzie mógł występować jeden młodzieżowiec spoza naszego kraju. To przede wszystkim znakomita informacja dla większości prezesów, którzy powinni teraz spokojnie skompletować skład, bez obaw o małą ilość zawodników dostępnych na rynku.

Pomysł ten ujrzał światło dzienne kilka tygodni temu. Miał on zarówno swoich krytyków, jak i zwolenników. - Być może nie mamy aż tylu juniorów, a środki finansowe na najniższym szczeblu rozgrywkowym nie są tak duże, żeby zapewnić inwestycję w dobrych młodzieżowców. Zastanawiam się, czy drużyny rezerw ekstraligowców nie powinny bardziej współpracować z drugoligowcami - uważał na przykład na naszych łamach Krystian Plech.

Koniec z U24. Przynajmniej w drugiej lidze

Zagraniczni młodzieżowcy to nie jedyna zmiana w porównaniu z niedawno zakończonymi zmaganiami. Za kilka miesięcy na najniższym szczeblu ligowym zostanie także zniesiony obowiązek posiadania w składzie zawodnika U24 dowolnej narodowości. Z tego powodu poza samymi sternikami, zadowoleni powinni być także kibice. Nic tak bowiem nie cieszy fanów, jak wzrost poziomu rozgrywek. GKSŻ postanowiła zrobić również porządek z instytucją "gościa". W przyszłym roku z przywileju skorzystają tylko juniorzy.

Jedyne na co mogą narzekać kibice, to prawdopodobny brak transmisji w sezonie 2022, ponieważ większość prezesów nie chce na swoich stadionach kamer telewizyjnych. Kto wie, być może sytuacja zmieni się za kilka miesięcy. Polski żużel w swojej historii widział już wiele zwrotów akcji. Optymizmem napawa nas z kolei fakt, iż do zmagań przystąpi dosyć okazała liczba zespołów - na czele z OK Bedmet Kolejarzem Opole, Lokomitvem Daugavpils, czy odradzającym się Metalika Recycling Kolejarzem Rawicz.