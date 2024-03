Prezesem został w wieku 26 lat. Załatwił dla ligi kosmiczne pieniądze

Gdyby w umowie miał zapisany, choć 1 procent prowizji od każdego podpisanego kontraktu, to dziś byłby milionerem. Ekstraliga Żużlowa dzięki wynegocjowanym przez niego umowom już zarobiła 315,6 miliona złotych, a do końca 2028 wpłynie na jej konto drugie tyle. To kosmiczne pieniądze. Już nawet prezesi klubów PGE Ekstraligi przy podpisaniu ostatniego kontraktu telewizyjnego mówili, że mają więcej niż im potrzeba.