Prezes wysyłał swojego zawodnika na emeryturę. Chciał zrobić z niego trenera

Tomasz Gapińśki: Na emeryturę się nie wybieram

- To prezes Skrzydlewski gdzieś tam widział mnie w tej roli, z tego względu, że kiedy odniosłem tę kontuzję, byłem cały czas z zespołem. Przyjeżdżałem na treningi, jeździłem na mecze wyjazdowe oraz domowe, a prezes widział to moje zaangażowanie i pomoc w drużynie, aby wydostać się z tego dołka - mówi Gapiński.

- Nagrywałem wszystkie treningi, dużo rozmawiałem z chłopakami tak, aby wykrzesać jeszcze takiego ducha z zespołu żebyśmy się nie poddawali i może właśnie to spowodowało, że prezes Skrzydlewski widział mnie w roli trenera, bo sam mi to powiedział, ale ja zaznaczyłem, że chcę jeździć i żeby prezes szukał nowego managera jeśli musi, bo ja się za to nie biorę. Stąd też było tych kilka dziwnych pytań, że jestem trenerem H. SKRZYDLEWSKA ORŁA, a to było absolutnie wyssane z palca. Rzeczywiście prezes takie hasło gdzieś rzucił, ale absolutnie jeszcze się za trenerkę nie biorę, chcę jeszcze pojeździć, jeszcze sprawia mi to radość, mam z tego frajdę, mam ambicję, więc na pewno przyszły sezon pojeżdżę.