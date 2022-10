Prezes wysłał im pisma. Straszy ich dużymi cięciami

Wybrzeże nie może ukarać zawodników za spadek w rankingu

W Wybrzeżu chyba nie doczytali regulaminu, bo w tym roku kluby nie mają prawa karać zawodników za spadek w rankingu. Jeszcze w poprzednim sezonie było to możliwe. Jeśli żużlowiec obniżał loty na liście klasyfikacyjnej, to klub miał prawo obciąć mu wypłatę o 5, 10, 15, 20 procent w zależności od tego, jak duży był spadek. Teraz tego zapisu już nie ma. W każdym razie zniknęły widełki i kiedy pytamy prezesa innego klubu eWinner 1. Ligi o możliwość cięcia, to odpowiada wprost: regulamin nie daje podstaw.