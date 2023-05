Prezes wykosił konkurencję. Teraz chce sięgnąć po dużą gwiazdę

Prezes ebut.pl Stali Gorzów ten rok zaczął ostrożnie. Gdy zaczęły docierać wieści, że inne kluby kuszą jego zawodników (Motor Lublin Martina Vaculika i Apator Toruń Andersa Thomsena), to przekonywał, że on w tym szaleństwie uczestniczył nie będzie, a rozmowy dotyczące przedłużenia kontraktów ze swoimi żużlowcami planuje na maj, czerwiec.

Polak ma ważny kontrakt, ale prezes Stali go kusi

Dowiadujemy się jednak, że Stal nie tylko skupia się na utrzymaniu swojego stanu posiadania, ale i też rozgląda się za nowymi zawodnikami. O tym, że gorzowianie podchodzą do juniora Wiktora Przyjemskiego, już pisaliśmy. To jednak niejedyny ciekawy pomysł prezesa Waldemara Sadowskiego.

Dudek ma ważny kontrakt z Apatorem do końca października 2024, ale nie ma takiej umowy, której nie dałoby się rozwiązać. Pozostaje pytanie, czy Dudek jest zadowolony z pracy w Toruniu. Apator ma renomę, świetny stadion jest pewnym płatnikiem, ale dla żużlowców liczą się też atmosfera i możliwość rozwoju. A Dudek zarówno w sezon 2022, jak i 2023 wchodził z kłopotami. Jeśli nie były one spowodowane wyłącznie problemami sprzętowymi, to Stal może mieć nadzieję.