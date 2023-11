InvestHouse Plus PSŻ Poznań jest kandydatem numer 1 do spadku ze Speedway 2 Ekstraligi. Prezes Jakub Kozaczyk zapewnia nas jednak, że on wszystko policzył i z ekspertami się nie zgadza. Przyznaje, że łatwo nie będzie, ale jeśli 21-letni Mateusz Dul odpłaci za zaufanie, jakim obdarzył go trener Adam Skórnicki, to PSŻ się utrzyma. – Dul będzie kluczowy. To klucz do naszego utrzymania – przekonuje nas Kozaczyk.