Prezes wietrzy sensację. Dziennikarz puka się w głowę

Fogo Unia Leszno - For Nature Solutions Apator Toruń

JAKUB CZOSNYKA: Z Chrisem Holderem w składzie gospodarze byliby dla mnie bezwzględnie faworytem. Brak Australijczyka to olbrzymi kłopot, a zastąpienie go choćby częściowo będzie trudne. W tej sytuacji stawiam na Apator, choć nie wykluczam niespodzianki. Warunek jest jeden - młodzież Fogo Unii musi pojechać znacznie lepiej niż w dotychczasowych meczach. Oczywiście nie jest to niemożliwe, aczkolwiek na ten moment ewentualna porażka gości byłaby małą sensacją.

Typuję wynik: 43:47

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Janusz Kołodziej

IRENEUSZ MACIEJ ZMORA: Brak Holdera, to duży problem dla gospodarzy. Większy ciężar odpowiedzialności za zdobywanie punktów spadnie na juniorów. Pozostała czwórka seniorów też musi nadrobić braki po Australijczyku. Wierzę jednak, że mimo poważnego osłabienia, pod wodzą niekwestionowanego króla Smoczyka - Janusza Kołodzieja Unia jest w stanie wyprowadzić drugi w przeciągu dwudziestu czterech godzin cios nokautujący na szczękę Apatora. Niestety, dopóki Patryk Dudek wciąż będzie tak niemrawy, torunianie nie mają czego szukać na wyjazdach.

Typuję wynik: 49:41

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Janusz Kołodziej

Ebut.pl Stal Gorzów - Platinum Motor Lublin

JAKUB CZOSNYKA: To będzie koniec dobrej passy dla Stali. Drużyna Stanisława Chomskiego od początku rozgrywek pozytywnie zaskakuje, ale w tym meczu cudu się nie spodziewam. Liczę jednak, że gorzowianie łatwo się nie poddadzą i stawią czoła faworytowi, który dodatkowo będzie podrażniony porażką w meczu na szczycie. Wyjątkowo zmotywowany z pewnością będzie Bartosz Zmarzlik, który ze Spartą pojechał straszny piach. Wcale się nie zdziwię, jeśli przy jego nazwisku zobaczymy komplet punktów.

Typuję wynik: 41:49

Najlepiej punktujący zawodnik: Bartosz Zmarzlik

IRENEUSZ MACIEJ ZMORA: W Stali pełna mobilizacja. Na Jancarza po raz pierwszy w historii w innych barwach niż gorzowskie zawita lokalny bohater - Bartosz Zmarzlik. Śmieję się, że "oczka" zdobyte przez podopiecznych Stanisława Chomskiego będą mnożone przez dwa, bo tak naładowani będą też kibice, którzy na trybunach powinni stworzyć kocioł. Serce kłóci się z rozumem, ale wygrywa jednak lokalny patriotyzm. Dla zawodników to też duży zastrzyk ambicji i adrenaliny, żeby pokazać, iż istnieje życie bez Zmarzlika. Taka wygrana smakowałaby wyśmienicie.

Typuję wynik: 46:44

Najlepiej punktujący zawodnik meczu: Anders Thomsen

Betard Sparta Wrocław - Tauron Włókniarz Częstochowa

JAKUB CZOSNYKA: Jeśli Włókniarz jest w kryzysie, to chyba gorszy mecz na przełamanie złej passy nie mógł trafić się tej drużynie. Co prawda częstochowianie nieźle radzili sobie przed rokiem na Stadionie Olimpijskim, ale sezon sezonowi nie równy. Sparta pokaz swojej siły dała przed tygodniem w Toruniu, a zwłaszcza w czwartek Lublinie. Jeśli do swojej normalnej formy dojdzie jeszcze Maciej Janowski, to trudno mi upatrywać większych szans dla gości. Stawiam na pewne zwycięstwo wrocławian.

Typuję wynik: 51:39

Najlepiej punktujący zawodnik: Artiom Łaguta

IRENEUSZ MACIEJ ZMORA: Nie ma co się za długo rozwodzić nad tą potyczką. Czeka nas mecz do jednej bramki. Częstochowa nadal jest z formą daleko w lesie. Woffinden i Łaguta poprowadzą mistrza Polski sprzed dwóch lat do gładkiego zwycięstwa.

Typuję wynik: 52:38

Najlepiej punktujący zawodnik: Artiom Łaguta

Cellfast Wilki Krosno - ZOOleszcz GKM Grudziądz

JAKUB CZOSNYKA: Może to niepopularna teza, ale dla mnie jest to mecz kolejki, bo może mieć kluczowe znaczenie w kontekście układu w dole tabeli. Wilki stoją przed wielką szansą wygranej i ustawienia się na pole position w walce o utrzymanie. Nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie ciśnienie będzie w obu drużynach. Słychać głosy, że w Grudziądzu wielka mobilizacja, aby przełamać złą passę i wygrać. Nie twierdzę, że to niemożliwe, ale dla mnie faworytem będzie beniaminek. Spodziewam się zaciętego meczu, ale coś mi mówi, że gościom zabraknie argumentów do zwycięstwa.

Typuję wynik: 48:42

Najlepiej punktujący zawodnik: Andrzej Lebiediew

IRENEUSZ MACIEJ ZMORA: Długi weekend prawdy dla beniaminka. A moja prawda jest taka, że sympatycy Wilków udadzą się na majówkę w znakomitych nastrojach, ponieważ ich ukochana drużyna opuści ostatnią pozycję w tabeli. Toruń już padł więc teoretycznie trudniejsze zadanie za nimi. Stawiam, że zdołowany dwoma porażkami z rzędu GKM nie zaczepi się na walkę na specyficznym torze w Krośnie. Między zawodami z Apatorem i GKM-em będą zaledwie 72 godziny różnicy. To duży handicap, bo nawierzchnia powinna być porównywalna, można się zatem jeszcze lepiej przygotować do niedzielnego starcia o życie

Typuję wynik: 50:40

Najlepiej punktujący zawodnik: Nicki Pedersen

