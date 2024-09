Prezes traci cierpliwość. Więcej szans nie będzie?

Wraz z końcem sezonu 2022 Włókniarz stracił kapitalną młodzieżową parę w osobach Jakuba Miśkowiaka i Mateusza Świdnickiego. Punkty zdobywane przez tych zawodników wielokrotnie dawały drużynie zwycięstwa, bo inne zespoły takich armat na pozycjach juniorskich nie miały. Miśkowiak - Świdnicki to obok Smektały z Kuberą i Adriana Miedzińskiego z Karolem Ząbikiem topowy duet w historii PGE Ekstraligi. Problemy Włókniarza zaczęły się po ich przejściu do grona seniorów.

Włókniarz jesienią 2022 zadecydował, że nie będzie ściągał młodzieży z zewnątrz. Postanowiono wybrać swoich wychowanków. Decyzja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem środowiska, ale wzbudziła też pewne obawy w Częstochowie. Wiadomo, że jechanie PGE Ekstraligi niedoświadczonymi młokosami to odbieranie sobie już na dzień dobry kilku punktów w każdym meczu. Włókniarz postanowił zaryzykować.

Juniorzy stoją w miejscu. Prezes traci cierpliwość?

Mówi się, że prezes Michał Świącik powoli traci już cierpliwość do młodzieżowców. Oficjalnie tego nie powiedział, ale trudno by był usatysfakcjonowany z takich wyników przy tylu szansach. Być może wkrótce klub sięgnie po posiłki z zewnątrz, bo taryfa ulgową już się kończy. Problem w tym, że nie bardzo jest kogo wziąć. Ci najlepsi są nie do wyjęcia, a inni nie dają gwarancji bycia lepszymi od wychowanków. Chcieliśmy dokładniej zapytać o tę kwestię prezesa Świącika, ale nie miał akurat czasu z nami rozmawiać.