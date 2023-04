Prezes szokuje. To dlatego nie zrobił prezentacji zespołu

- Miasto nie powinno się nazywać Rybnik, ale "Donos Rybnik". Podczas zawodów "90 lat rybnickiego żużla" zrobiliśmy konkursy na stadionie, a kibice brali w nich udział. Trzeba było odpowiedzieć na pytania o tematyce żużlowej itp. W dzień przed świętami Bożego Narodzenia przyszli do klubu przedstawiciele urzędu celno-skarbowego i wszczęto postępowanie o naruszenie ustawy hazardowej z donosu. Sprawa toczy się do dnia dzisiejszego. Są z tego powodu pewne problemy natury finansowo-organizacyjnej, ale myślę, że poradzimy sobie z tym - skomentował Krzysztof Mrozek na łamach rybnickich mediów.

Nie chcą ryzykować. Wolą sobie darować

Warto dodać na koniec, że historia o której mówił Mrozek może mieć jeszcze ciąg dalszy. - Co grozi klubowi? Wolałbym o tym nie mówić. Kary wynikające z tej ustawy są drastyczne. Jest też możliwość taka, że dobrowolnie jako prezes klubu poddam się karze i wtedy ja zapłacę jakąś tam część, a z klubu będzie to zdjęte. Najgorsze mamy już za sobą. Na przyszłość, nauczeni całą tą sytuację, nie będziemy już robić takich akcji, bo jak widać, źle to się kończy. Niestety w tym mieście lubi się donosić. Kogoś to zabolało i tak to się skończyło - opisał.