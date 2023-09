Prezes stawia sprawę jasno. Tylko pod tym warunkiem pojedzie w lidze

Prezes Kolejarz Rawicz mówi wprost o przyszłości klubu

- Zgłaszamy gotowość do jazdy w lidze. Licencję na pewno dostaniemy. Nie oznacza to jednak, że pojedziemy. Idę na rozmowy z burmistrzem, potrzebuję też większego wsparcia sponsorów - mówi nam Sławomir Knop, prezes Kolejarza.

Szef klubu deklaruje, że na sezon 2024 jest gotowy wyłożyć milion złotych. Do jazdy w 2. Lidze potrzeba jednak dwóch milionów. Jeśli miasto i sponsorzy wyłożą tę kwotę, to klub z Rawicza nie zniknie z mapy.

Kolejarz może sporo zarobić na sprzedaży utalentowanego 16-latka

Kolejarz ma solidne fundamenty, bo coraz lepiej działa akademia. Z niej wywodzi się 16-letni Franciszek Majewski, którego chce sześć klubów, w tym Betard Sparta Wrocław, For Nature Solutions Apator Toruń, Enea Falubaz Zielona Góra, InvestHouse Plus PSŻ Poznań, Texom Stal Rzeszów i H.Skrzydlewska Orzeł Łódź.

Nawet osiem drużyn w 2. Lidze? To możliwe

OK Bedmet Kolejarz Opole, Grupa Azoty Unia Tarnów i Enea Polonia Piła też najpewniej pojadą. Poza tym przegrany z finału 2. Ligi, gdzie wystąpią Ultrapur Start Gniezno i Texom Stal Rzeszów. Mamy zatem czterech polskich pewniaków, a jak zagraniczni nie zmienią zdania, to będzie sześć zespołów. Jak dodamy Rawicz, to siedem. A jest jeszcze szansa na Kraków, gdzie pomaga Krzysztof Cegielski. Tam jest grupa ludzi, która chce reaktywować ligowy żużel. A 8 zespołów na drugoligowym froncie, to byłoby coś.