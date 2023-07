Prezes Stali rozmawiał ze Zmarzlikiem. Tego pytania mu nie zadał

W listopadzie 2022 Waldemar Sadowski, prezes ebut.pl Stali Gorzów wręczył Bartoszowi Zmarzlikowi bilet powrotny datowany na koniec października tego roku. Już wiadomo, że Zmarzlik w tym roku do Stali nie wróci. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, czy Sadowski rozmawiał ze Zmarzlikiem o kontrakcie na 2023? Czy bilet miał ciąg dalszy?

To prezes Stali powiedział o rozmowie ze Zmarzlikiem

Zapytaliśmy prezesa Sadowskiego o to, czy za słowami poszły czyny, czy pytał Zmarzlika o chęć szybkiego powrotu do Stali? Jaka była odpowiedź?

Prezes Sadowski przyznał, że choć w ostatnim czasie rozmawiał ze Zmarzlikiem (i to nie raz), to ani razu nie zadał mu pytania o to, czy chciałby wrócić. Wyjaśnił również, że zawodnik też nie wyrażał chęci powrotu, że nie zająknął się choćby słowem o tym, czy byłaby możliwość powrotu do Stali?

Szybka kontra. Czy ktoś się jeszcze na niego nabierze? WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Dlaczego prezes Stali nie zadał tego pytania

Dlaczego prezes Sadowski nie zapytał? Przecież mógł to zrobić. Nic go to nie kosztowało. Wtedy nie miał jeszcze podpisanych nowych umów z Martinem Vaculikiem, Szymonem Woźniakiem i Andersem Thomsenem. Mógł więc dowolnie dysponować kasą.

Działacz wyjaśnił nam, że nie zadał Zmarzlikowi pytania o powrót, bo wyczuł, że to jeszcze nie ten czas. Według niego Zmarzlik nie jest na takie rozwiązanie gotowy. Nie teraz, bo przecież dopiero co odszedł.

Co zrobi Zmarzlik?

A czy Zmarzlik będzie kiedykolwiek gotowy na powrót? A może pójdzie tropem swojego mistrza Tomasza Golloba, który po wielu latach spędzonych w macierzystej Polonii Bydgoszcz w końcu z niej odszedł i już nie wrócił. Nie zrobił tego nawet wtedy, gdy już nie miał ciekawych ofert i przyjął tę z Grudziądza. Wtedy to nie była specjalnie prestiżowa opcja. Teraz GKM ma lepszą markę, choć nadal ci najlepsi traktują ten klub jako jedną z ostatnich opcji.

Wracając do Zmarzlika, to w ciemno można założyć, że sezon 2024 także spędzi on w Motorze. 2025 pewnie także, o ile prawdą są plotki, iż podpisał 3-letnią umowę. A potem może się zdarzyć dosłownie wszystko.

Mateusz Cierniak i Bartosz Zmarzlik. / Paweł Wilczyński

Bartosz Zmarzlik w rozmowie z Dominikiem Kuberą / Łukasz Trzeszczkowski