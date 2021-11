Prezes Stali poucza Kowalskiego, a sam zaklepał zawodnika w trakcie sezonu?

Marek Grzyb, prezes Moje Bermudy Stali Gorzów był, pewnie nadal jest, oburzony zachowaniem Bartłomieja Kowalskiego. Zawodnik zrobił sobie zdjęcie w bluzie Stali, podał wymiary do garnituru, który klub szył mu na galę. Ostatecznie Kowalski związał się z Betard Spartą Wrocław, a prezes Stali o zachowaniu zawodnika powiedział wiele gorzkich słów.

O Bartłomieju Kowalskim mówi dużo, o Patricku Hansenie ani słowa

W tej nagonce działacza gorzowskiego klubu na Kowalskiego brak choćby jednej wzmianki o sprawie Patricka Hansena, byłego już zawodnika U-24 Arged Malesy Ostrów.

W Ostrowie walczyli o awans do PGE Ekstraligi, gdy dowiedzieli się, że Hansena w sezonie 2022 mieć nie będą. Z naszych informacji wynika, że Arged Malesa rozważała odkręcenie sprawy, ale ustalono, że Hansen wziął na poczet przyszłorocznego porozumienia ze Stalą 150 tysięcy złotych. W umowie miał być zapis, że jeśli będzie chciał ją zerwać, to musi zwrócić nie 150, lecz 300 tysięcy.

Prezes Marek Grzyb już w połowie sierpnia pisał o niespodziance

- Wracam i myślę, że będę miał dla was niespodziankę - napisał Marek Grzyb na Facebooku w połowie sierpnia, o czym poinformowały Sportowe Fakty, spekulując, że chodzi o kontrakt z zawodnikiem na pozycję U-24. Wymieniono dwa nazwiska: Hansen i Maksym Drabik.

Drabik na finiszu ligi koncentrował się już jednak na dwóch klubach: eWinner Apatorze Toruń i Motorze Lublin.

Walcząca o awans do PGE Ekstraligi Arged Malesa początkowo zaklinała rzeczywistość. W trakcie play-off w klubie już jednak zdawano sobie sprawę, że po sezonie Hansen odejdzie. Trener Mariusz Staszewski powiedział o tym wprost przed finałowym dwumeczem z Cellfast Wilkami Krosno.

To kiedy Stal Gorzów kontaktowała się z Patrickiem Hansenem?

Duński zawodnik oficjalną decyzję podjął dzień po ostatnim meczu swojej drużyny, a jeszcze wcześniej otwarcie podkreślał, iż ma oferty z PGE Ekstraligi. Oznacza to, że Stal prawdopodobnie kontaktowała się z nim przed zakończeniem fazy play-off w eWinner 1. Lidze, co nie jest zgodne z regulaminem. Prezesowi Stali przeszkadza jednak to, co zrobił Kowalski, a o swoich działaniach wobec Hansena milczy.

- Ja w swojej karierze w świecie żużla po raz pierwszy przeżyłem taką sytuację, ale nie jest tajemnicą, że podobne historie już się zdarzały - mówi Grzyb, komentując historię z Kowalskim dla po-bandzie.com.pl. - Uważam też, że w przypadku niektórych zachowań powinny być wyciągane pewne konsekwencje - dodaje, ale to oczywiście dotyczy tylko i wyłącznie ucieczki Kowalskiego.