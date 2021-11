Prezes sięgnął do kieszeni, bo potrzebuje awansu

Stelment Falubaz Zielona Góra chce szybkiego awansu

Falubaz zbudował bardzo mocny skład. Przyjście Krzysztofa Buczkowskiego i Rohana Tungate'a to niewątpliwe wzmocnienia. Ważnymi ruchami są porozumienia z Maxem Fricke'm i Janem Kvechem. Obaj mogą okazać się kluczowymi postaciami w zespole, o ile Czech dostanie realną szansę. Na jego miejsce czają się dwaj zawodnicy. Gorzej jest na pozycjach juniorskich. Nawet dołączenie Dawida Rempały nie zmieniło obrazu sytuacji.

Stelmet Falubaz Zielona Góra:

Polscy seniorzy: Krzysztof Buczkowski, Piotr Protasiewicz, Mateusz Tonder (U24), Damian Pawliczak (U24)

Zagraniczni seniorzy: Max Fricke, Rohan Tungate, Jan Kvech (U24)

Juniorzy: Fabian Ragus, Nile Tufft, Dawid Rempała

Cellfast Wilki Krosno w końcu z porządnymi młodzieżowcami

Wilki musiały łatać jedną dziurę. Pozycję U24 po Patryku Wojdyle i Janie Kvechu zajął Rafał Karczmarz. Szału nie ma, ale ciekawszych opcji brakowało. Wicemistrz z sezonu 2021 sięgnął tym razem po juniorów. Krzysztof Sadurski i Franciszek Karczewski powinni o klasę przebijać poprzednie duety. Finalnie skład wygląda zatem na bardziej kompletny.

Cellfast Wilki Krosno:

Polscy seniorzy: Tobiasz Musielak, Mateusz Szczepaniak, Rafał Karczmarz (U24)

Zagraniczni seniorzy: Andrzej Lebiediew, Vaclav Milik, Marko Lewiszyn (U24)

Juniorzy: Krzysztof Sadurski, Aleks Rydlewski, Franciszek Karczewski

ROW Rybnik zacznie chudsze lata?

Skład ROW-u nie powala. W zespole doszło do rewolucji, bo przyszło aż czterech nowych zawodników: Krystian Pieszczek, Grzegorz Zengota, Andreas Lyager i Patryk Wojdyło. Poza ostatnim wszystkich cechuje jedno - każdy chce odbić się po średnio udanym roku. Pytanie tylko, czy ich na to stać. Jeśli nie, to rybniczanie mogą pomarzyć o wysokim miejscu w tabeli.



ROW Rybnik:

Polscy seniorzy: Krystian Pieszczek, Grzegorz Zengota, Patryk Wojdyło (U24)

Zagraniczni seniorzy: Andreas Lyager, Siergiej Łogaczow

Juniorzy: Paweł Trześniewski, Przemysław Giera, Kacper Tkocz, Błażej Wypior

Zdunek Wybrzeże Gdańsk już nie będzie straszyć

W Gdańsku zatrzymano liderów. Nowe nabytki są natomiast dużymi niewiadomymi. Adrian Gała i Wiktor Trofimov nie odjechali dobrego sezonu, mając tylko przebłyski. Mogą oni okazać się piętą achillesową drużyny. Blado wygląda także formacja młodzieżowa, którą na ten moment tworzy tylko Kamil Marciniec.

Zdunek Wybrzeże Gdańsk:

Polscy seniorzy: Adrian Gała, Jakub Jamróg, Wiktor Trofimow (U24), Piotr Gryszpiński (U24)

Zagraniczni seniorzy: Rasmus Jensen, Wiktor Kułakow, Drew Kemp (U24)

Juniorzy: Kamil Marciniec

Abramczyk Polonia Bydgoszcz doświadczeniem chce zwojować ligę

W Bydgoszczy doszło do trzęsienia ziemi. Aż sześciu nowych zawodników ma dać klubowi upragniony awans. Matej Zagar, Kenneth Bjerre, Adrian Miedziński - to nazwiska, które stać na przywożenie wielu punktów. Pozostali też wyglądają nieźle. No i jest jeszcze Wiktor Przyjemski - faworyt do miana najlepszego juniora w lidze. Ten projekt powinien osiągnąć sukces.

Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

Polscy seniorzy: Adrian Miedziński, Daniel Jeleniewski

Zagraniczni seniorzy: Matej Zagar, Kenneth Bjerre, Roman Lachbaum (U24), Oleg Michaiłow (U24)

Juniorzy: Wiktor Przyjemski, Przemysław Konieczny, Bartosz Głogowski, Hubert Gąsior

Orzeł Łódź stworzył konkurencję, która ma pomóc zawodnikom

Orłowi nie udało się stworzyć wymarzonego składu. Źle to jednak nie wygląda. Szczególnie ciekawie zapowiada się rywalizacja Nielsa-Kristiana Iversena, Timo Lahtiego i Brady'ego Kurtza. Sporo zależy od Norberta Kościucha i Marcina Nowaka. Zawodnicy muszą poprawić swoje wyniki z zeszłego sezonu.

Orzeł Łódź:

Polscy seniorzy: Norbert Kościuch, Marcin Nowak, Michał Gruchalski (U24)

Zagraniczni seniorzy: Niels-Kristian Iversen, Brady Kurtz, Timo Lahti, Luke Becker (U24), Tom Brennnan (U24), Ben Ernst (U24)

Juniorzy: Mateusz Dul, Nikodem Bartoch, Jakub Sroka, Aleksander Grykolec

Aforti Start Gniezno zrobiło dużo, ale czy dobrego?

Start na pewno aktywnie działał na rynku. Czy to jednak udane łowy? Michael Jepsen Jensen może zostać liderem zespołu, ale może też zawodzić. Szymon Szlauderbach i Antonio Lindbaeck to natomiast spore niewiadome. Ernest Koza raczej przyzwyczaił kibiców do pewnego poziomu i raczej nie zanosi się, by go przebił. Niektórzy widzą gnieźnian jako kandydata do spadku i chyba nie jest to przesadzona ocena.

Aforti Start Gniezno:

Polscy seniorzy: Oskar Fajfer, Ernest Koza, Szymon Szlauderbach (U24), Zbigniew Suchecki

Zagraniczni seniorzy: Michael Jepsen Jensen, Antonio Lindbaeck, Peter Kildemand, Philip Hellstroem-Baengs (U24), Romano Hummel (U24), Nick Agertoft (U24)

Juniorzy: Marcel Studziński, Kacper Grzelak, Mikołaj Czapla, Szymon Szwacher

Trans MF Landshut Devils zgarnęło cenny skalp

Beniaminek postawił na tych, którzy w największym stopniu przyczynili się do awansu. Diabły zaskoczyły, zabierając wszystkim sprzed nosa Madsa Hansena. Poza tym wzmocnień jednak brakuje, bo Erik Riss raczej nie jest zawodnikiem mogącym zwojować 1. Ligę. Czy atut własnego toru i świetnie rozwijający się Norick Bloedorn wystarczą, by wywalczyć utrzymanie?

Trans MF Landshut Devils:

Niemieccy seniorzy: Kai Huckenbeck, Martin Smolinski, Erik Riss, Michael Haertel (U24), Tobias Busch

Zagraniczni seniorzy: Mads Hansen (U24), Dimitri Berge

Juniorzy: Norick Bloedorn, Erik Bachhuber, Mario Niedermeier