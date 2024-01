Prezes się wygadał. Tak potrakowali swoich zawodników

Mikkel Michelsen i Patryk Dudek - oto dwa oficjalnie ogłoszone nazwiska na 18. Memoriał Edwarda Jancarza w Gorzowie. Działacze zapewniają, że to dopiero początek. Największą atrakcją ma być występ Bartosza Zmarzlika.

To już tradycja. Do Gorzowa przyjadą najlepsi

Edward Jancarz to legenda gorzowskiej Stali. Od 1992 roku z przerwami organizowany jest turniej ku jego pamięci. Do tej pory najwięcej razy triumfował w nim Jason Crump. Australijczyk wygrywał trzykrotnie z rzędu. Praktycznie od pierwszej edycji stawka była godna zawodów rangi mistrzostw świata. Tym razem ma być podobnie. Dotychczas zaprezentowano Michelsena i Dudka, lecz to dopiero początek listy.