Prezes się wygadał. On do nich wraca

W PGE Ekstralidze jest już końcówka rundy zasadniczej. Niektóre drużyny walczą o jak najlepsze rozstawienie przed play-offami, inni są jeszcze niepewni utrzymania. Fogo Unia jest w tej drugiej grupie, choć nawet jedno zwycięstwo w dwóch ostatnich spotkaniach powinno zagwarantować leszczynianom miejsce w szóstce. To decydujący moment rozgrywek, jednak w gabinetach działaczy trwają przygotowania do następnego sezonu. Trwa okres transferowy .

Rusiecki: Wraca Keynan Rew

Prezes Piotr Rusiecki był gościem Radia Elka. Sternik Unii, odpowiadając na pytania kibiców, nie ukrywał, że są prowadzone negocjacje z zawodnikami pod kątem sezonu 2024. Rozmowy trwają od miesiąca. O nazwiskach działacz nie chciał już rozmawiać. Uchylił jednak rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o pozycję U24. Nie jest to dobra wiadomość dla pierwszoligowego Wybrzeża. Gdańszczanie nie przedłużą wypożyczenia Keynana Rew.



- Jest z nami już od kilku ładnych lat. Pamiętam jak dziś, przyjechał do mnie do Krzycka i poprosił, czy mógłby zostać jedną noc. Wyszło z tego, że jest z nami już sześć lat nieustannie. Na pewno ten zawodnik dostanie szansę. Myślę, że będzie dwóch na U24. Można powiedzieć, że praktycznie są to nasi wychowankowie. To Nazar Parnicki i Keynan Rew - powiedział Rusiecki na antenie Radia Elka.