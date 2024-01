Prezes się odgraża! Chciał wszystkich pogonić z klubu

Choć to wydaje się być czystym szaleństwem, prezes Stali Gorzów celuje w pierwszą dwójkę PGE Ekstraligi na koniec roku, o czym mówił w Rozmowach Interii. Większość ekspertów jest zgodna i twierdzi inaczej - w finale przyszłorocznej PGE Ekstraligi wystartują Motor Lublin oraz Sparta Wrocław.

Szybka Kontra. Idą zmiany regulaminowe! Mistrza Polski to zaboli. WIDEO

Szybka Kontra. Idą zmiany regulaminowe! Mistrza Polski to zaboli. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Prezes chciał rozgonić cały zespół. Teraz są potęgą

Pewniak do finału jest jeden

Według Jana Krzystyniaka pewniak do finału PGE Ekstraligi jest jeden, to Platinum Motor Lublin. Niewykluczone, że wizja prezesa Stali się ziści i to Stal powalczy w finale Ekstraligi.