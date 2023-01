Prezes się doigrał. Został wezwany do debaty [FELIETON]

Tu prezes Sadowski popełnił największy błąd

Prezes Sadowski popełnił jednak błąd polegający na tym, że w pewnym momencie nie zrobił czegoś, co można by nazwać publicznym rozliczeniem z okresem rządów swojego poprzednika. Wręcz przeciwnie. Pytany o to, co działo się, zanim objął fotel prezesa, odpowiadał, że on wcześniej też był w klubie, że wiedział, co dzieje się z finansami itd. Nawet jak ukazał się raport podsumowujący pewien okres, gdzie były wykazane kredyty, to prezes wyjaśniał, że to było na budowę lóż. Zawsze wszystko było cacy.