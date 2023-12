Prezes rozlicza gwiazdy. To oni są za to odpowiedzialni

Prezes rozlicza gwiazdy

Gorzkich słów nie szczędzi prezes Polonii pod adresem Kennetha Bjerre i Davida Bellego. To przede wszystkim oni mieli kolokwialnie ciągnąć zespół, aby ten mógł w końcu awansować do PGE Ekstraligi. Poprzednie lata startów w pierwszej lidze były w ich wykonaniu bardzo udane, lecz w ubiegłym sezonie zdecydowanie zawiedli.

- Przecież przed tym sezonem Bjerre to był drugi zawodnik ligi po Lebiediewie i dlatego go zostawiłem. Kto mógł się spodziewać, że za kilka miesięcy to już będzie tylko cień po tym zawodniku? Bellego przyszedł sam do mnie po epizodzie w Unii Leszno i też uważałem, że to jest zawodnik jakiego potrzebujemy na pierwszą ligę. Miał zdobywać 8-9 punktów, a okazało się coś zupełnie innego. Dlatego przemeblowałem cały skład - mówi Jerzy Kanclerz w Tygodniku Żużlowym.