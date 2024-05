Prezes przyprowadził na mecz gwiazdę, kibice już mówią o transferze

Janusz Kołodziej, gwiazda FOGO Unii Leszno, reprezentant Polski, pojawił się na meczu 12-krotnego mistrza Polski INNPRO ROW-u Rybnik. Prezes klubu Krzysztof Mrozek przyprowadził go osobiście na lożę i zaczął się przekomarzać z Patrickiem Hansenem. – To nasz nowy zawodnik – mówił Mrozek z uśmiechem na twarzy i choć potem mówił, że on by nigdy nie zabrał nikogo z Unii (z prezesem z Leszna jest w dobrych relacjach), to widok Kołodzieja rozbudził w kibicach nadzieję.