Prezes polskiego klubu odsłania kulisy. Tak wygląda praca legendy

Hans Nielsen trenerem Enea Polonii Piła. Taka informacja obiegła media pod koniec ubiegłego sezonu. Niemal wszyscy byli pewni, że to zwykły zabieg marketingowy. Mało kto wierzył w to, że Duńczyk faktycznie zaangażuje się w prowadzenie polskiego zespołu. Okazało się zupełnie inaczej. - Był kiedy podpisywaliśmy kontrakty i wtedy, kiedy zawodnicy dostawali rozpiskę przygotowań. Teraz to monitoruje i sprawdza - wyjaśnia Dariusz Pućka. Klub z Wielkopolski może przy tej współpracy naprawdę sporo zyskać.