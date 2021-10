Prezes Polonii ma rok na realizację obietnicy. Czy to będzie skład na awans?

W zasadzie od spadku z PGE Ekstraligi w 2013 roku, Polonia coraz bardziej sportowo się pogrążała. W niedługim czasie przestała być nawet czołową ekipą zaplecza, a w 2017 roku spadła do 2. Ligi Żużlowej, co dla tak wielkiego klubu było potwarzą. Był moment, w którym Polonia była najgorszą drużyną w Polsce, zajmując ostatnie miejsce w najniższej lidze. Ostatecznie jednak sezonu 2018 nie zakończyła jako czerwona latarnia. W październiku tamtego roku Jerzy Kanclerz poinformował, że odkupił klub od Władysława Golloba. Zadeklarował duże zmiany i przede wszystkim obiecał wzrost sportowego poziomu drużyny. Kibice bowiem mieli dość tego, że tak utytułowany zespół rozmienia się na drobne.

Założeniem Kanclerza było to, by w 2023 Polonia miała już PGE Ekstraligę. Początkowo szło bardzo dobrze, bo już w 2019 roku był awans. Bydgoszczanie dokonali cudu w rewanżowym meczu finału i odrobili potężną stratę z Poznania, co wydawało się niemożliwe. Rok później chcieli iść za ciosem. Życie jednak mocno zweryfikowało te plany i tym razem cud sprawił, że Polonia w ogóle została w lidze. Zawdzięczała to wybitnej niemocy Wadima Tarasienki w kluczowych dla Lokomotivu meczach. Tuż po sezonie, Rosjanin przeszedł do... Polonii. Tam świetnie się odnalazł, ale nawet on - będący w życiowej formie - nie sprawił, że ekipa awansowała do półfinału. Skończyło się dużym rozczarowaniem.

Czy to będzie skład na awans?

Wychodzi na to, że Polonia musi awansować w 2022 roku, aby kolejny sezon spędzić już wśród najlepszych w Polsce. Póki co jednak, zawodnicy przeważnie z klubu odchodzą. Za rok w barwach Polonii nie zobaczymy już Tarasienki, Bellego i Gały. Bardzo niepewna jest zaś przyszłość Grzegorza Zengoty, któremu blisko do Orła Łódź. Prawdopodobnie zostanie Andreas Lyager, ale jego ostatni sezon szału nie robił. Nowymi twarzami na pewno będą Kenneth Bjerre i Oleg Michaiłow. Pierwszy z nich, pod warunkiem regularnych inwestycji w sprzęt, może być dużym wzmocnieniem. Drugi jednak jest zagadką, bo w Lokomotivie ostatnio spisywał się różnie.

W kontekście kolejnych transferów Polonii najgłośniej mówi się przede wszystkim o Adrianie Miedzińskim, który miał już nawet w Bydgoszczy trenować. To duże nazwisko, ale również zawodnik o wybitnej tendencji do łapania wykluczeń. Czasami do kluczowego zwycięstwa brakuje pojedynczego punktu i takie wykluczenie może pozbawić zespół złudzeń. W Bydgoszczy sondowany jest również Michael Jepsen Jensen oraz Roman Lachbaum. Był temat Chrisa Holdera, ale temu póki co bliżej do Arged Malesy Ostrów, która awansowała do PGE Ekstraligi.

Na chwilę obecną Polonii daleko do Falubazu, który jawi się jako zdecydowany faworyt pierwszoligowych rozgrywek. Gdyby Jerzemu Kanclerzowi udało się jednak ściągnąć np. Holdera, to sytuacja by się zmieniła. Skład z nim, Jeleniewskim, Bjerre, Miedzińskim, Michaiłowem i Przyjemskim prezentowałby się okazale. Nadal będzie dziura w postaci drugiego juniora, ale przy mocnych seniorach jest to jak najbardziej do nadrobienia.