Prezes pampersów nie potrzebuje! W Częstochowie nie ma presji na medal

Rzut oka na terminarz wystarczy, żeby stwierdzić, iż to ZOOLeszcz GKM Grudziądz i właśnie częstochowianie są klubami z najtrudniejszym rozkładem jazdy. Nie przejmują się tym jednak zbytnio. - Jakbyśmy się bali terminarza, to nie byłoby w ogóle sensu bawić się w ten sport. Jest jaki jest, trzeba go przyjąć do wiadomości i robić swoje - ocenił sternik Włókniarza.

Fogo Unia gnębi Włókniarz regularnie

Sezon rozpoczną u siebie, ale od meczu z bardzo niewygodnym rywalem - Fogo Unią Leszno. Podobnie było w tym roku i skończyło się dotkliwą porażką 41:49. W ogóle leszczynianie od lat robią na częstochowskim torze co chcą. W 2020 roku też wygrali 49:41, a w sezonie 2019 - udanym dla Włókniarza, bo zakończonym ostatecznie brązowym medale - dwukrotnie wręcz zdemolowali gospodarzy, najpierw 59:31 w rundzie zasadniczej, a potem 52:38 w półfinale.

Potem Eltrox Włókniarz czekają dwa wyjazdy. W Lublinie, na torze wicemistrzów Polski na pewno nie będą faworytami, a beniaminek z Ostrowa Wlkp. może ich zaskoczyć torem. W czwartek kolejce zaś do Częstochowy przyjedzie broniąca tytułu Betard Sparta Wrocław.

Zakładając najczarniejszy scenariusz może się zdarzyć, że po czterech seriach spotkań Włókniarz nie będzie miał na koncie żadnego punktu. Wtedy z pewnością, nawet biorąc pod uwagę fakt, iż w tym roku do play off zakwalifikuje się aż 6 drużyn, w zespole 4-krotnych drużynowych mistrzów Polski zrobiłoby się bardzo nerwowo. Tym bardziej, że częstochowscy kibice fazy play off z udziałem swej drużyny nie widzieli już od dwóch sezonów.

Środek tabeli to dla Włókniarza żaden kataklizm

- Oczywiście, że nie jesteśmy zadowoleni z faktu, że przez dwa lata z rzędu nie awansowaliśmy do play off. Czy to jest jednak powód do wielkiego narzekania i płaczu? Myślę, że większość klubów z niższych lig pragnęłoby się znaleźć na miejscu Włókniarza. Mamy długoletni plan rozwoju klubu, pracy z młodzieżą. Nie myślimy jednosezonowo, na zasadzie "zastaw się, a postaw się. Środek tabeli to dla Włókniarza żaden kataklizm. Najważniejsze jest to, że od czasu powrotu do PGE Ekstraligi w sezonie 2017, nigdy nie byliśmy zagrożeni spadkiem - powiedział prezes częstochowskiego klubu. - Presja u nas już była, w 2020 roku, gdy mieliśmy skład oparty na trzech gwiazdach i duże ambicje. Teraz do kolejnych rozgrywek podchodzimy ze spokojem, bez żadnego ciśnienia na medal. Chcielibyśmy po prostu tworzyć atrakcyjne dla kibiców widowiska, a jak się uda, to sprawić niespodziankę - zakończył prezes Świącik.