Prezes ostro o swoich zawodnikach! „Mamy samych kaleków”

W zimowych ocenach rawiczanie wypadali dość konkurencyjnie. Spodziewano się, że wejdą do play-offów, jednak nie odegrają w nich znaczącej roli, bo faworytów do czołowych miejsc widziano w drużynach z Poznania, Opola i Rzeszowa. Trzecie miejsce Kolejarza i zacięta walka ze SpecHouse PSŻ-em Poznań w półfinale może być więc postrzegana w kategoriach sukcesu.

Przyznał to sam prezes Metaliki Recycling Kolejarza Rawicz, Sławomir Knop. - A czy Rawicz, jadąc samemu, bez Leszna, zaszedł kiedyś tak daleko? - pytał, odpowiadając na pytanie o to, czy jest zadowolony z postawy swojej drużyny w tym roku. - Ostatnie lata nie pamiętam. Kiedyś był w 1. Lidze, ale to kiedyś, kiedyś, paręnaście lat temu. Tak że myślę, że po tym rozłączeniu i tak zrobiliśmy fajny sezon - mówił Sławomir Knop.