​Prezes Mrozek postawi na Polaków? ROW finiszuje z budową składu

Arkadiusz Adamczyk Żużel

"Teraz Polska" - to powszechnie znany znak promocyjny, powstały już w 1992 roku. Ideą całej akcji było wówczas wspieranie rodzimej przedsiębiorczości, poprzez zachęcanie do kupna polskich produktów. Wiele wskazuje, że w przyszłym roku akcja będzie miała swoją kontynuację w rodzimym żużlu, pod hasłem "Co Polak potrafi?". Prezes pierwszoligowego ROW-u Rybnik, Krzysztof Mrozek, jest bowiem bliski zbudowania drużyny opartej głównie na zawodnikach z polskim paszportem.

